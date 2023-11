La definizione e la soluzione di: Squadra di calcio veronese in serie A nel 2018. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 6 lettere : CHIEVO

Significato/Curiosita : Squadra di calcio veronese in serie a nel 2018

La serie c 2018-2019 è stata la 5ª edizione del campionato italiano di calcio organizzato dalla lega italiana calcio professionistico in una divisione... L'Associazione Calcio ChievoVerona, meglio nota come ChievoVerona o più semplicemente Chievo, è una società calcistica italiana con sede nella città ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

