La definizione e la soluzione di: Specie animale tipica di un preciso territorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ENDEMICA

Significato/Curiosita : Specie animale tipica di un preciso territorio

Sottospecie o specie a tutti gli effetti a seconda del periodo. a partire dalla fine del xx secolo vengono riconosciute come tali quattro specie: la lince... L'endemia (dal greco "nel" e dµ "popolo") o malattia endemica è uno stato morboso o un agente infettivo che è costantemente presente in una ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

