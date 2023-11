La definizione e la soluzione di: Sono di mano negli accordi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STRETTE

Significato/Curiosita : Sono di mano negli accordi

Egizi che rappresentano patti ed accordi tra uomini e dei che, solitamente, stringevano la mano in segno di accordo. uno degli antecedenti storici più... Le Strette di Pertuso o più semplicemente chiamate Le Strette, sono una spettacolare gola fluviale situata in Piemonte (Provincia di Alessandria), ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Sono di mano negli accordi : sono; mano; negli; accordi; Lo sono gli uccelli e l etere; sono lunghi nelle scarpe da tennis; Lo sono Norvegesi e Svedesi; sono in testa all usignolo; sono a coppie in Zanzibar; sono pari nell Idaho; Massaggio praticato facendo scorrere la mano sulla pelle; La mano che apre l acqua fredda; In mano al pescatore; È a portata di mano ; Una sega a mano ; Nella mano e nel gomito; Il viaggio negli Usa dall Atlantico al Pacifico; negli aeroporti c è quella a vento; negli aeroporti c è quella di controllo; I soldati che prestano servizio negli aeroporti; Svolgono il loro compito negli aeroporti; Versato negli stampi; accordi inconfessabili; Patti accordi ; Avvocati esperti in stesura di accordi tra le parti; La scienza degli accordi ; Una serie di accordi musicali; I fraudolenti accordi elettorali;

Cerca altre Definizioni