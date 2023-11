La definizione e la soluzione di: Solido di rotazione cappello da uomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CILINDRO

Significato/Curiosita : Solido di rotazione cappello da uomo

Moto di rotazione del sole e dei pianeti era molto importante: rendeva meno inverosimile la rotazione terrestre, a causa della quale la velocità di un punto... Scienza e tecnica Cilindro – figura geometrica solida Cilindro – componente meccanico che si trova nei motori Cilindro – meccanismo per l'azionamento ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

