La definizione e la soluzione di: Società che controlla un gruppo di imprese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : HOLDING

Significato/Curiosita : Societa che controlla un gruppo di imprese

Come gruppo cdp, è una rilevante istituzione finanziaria dello stato, sotto forma di società per azioni a controllo pubblico, di cui l'azionista di maggioranza... Una holding (capofila o capogruppo, in italiano società controllante), abbreviazione dell'inglese holding company, è una compagnia che deve gran ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

