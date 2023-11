La definizione e la soluzione di: Serie di fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : WATCHMEN

Significato/Curiosita : Serie di fumetti di alan moore e dave gibbons

dave gibbons (londra, 14 aprile 1949) è un fumettista e disegnatore britannico. gibbons irruppe sulla scena fumettistica inglese lavorando ad opere d'azione... Watchmen è una miniserie a fumetti scritta dall'autore britannico Alan Moore e illustrata dal suo connazionale Dave Gibbons. È stata pubblicata in ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

