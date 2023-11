La definizione e la soluzione di: Vi segna le assenze la maestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : REGISTRO

Significato/Curiosita : Vi segna le assenze la maestra

Fino a rendere le loro opere decisamente affini a quelle del maestro (tali sono il maestro di badia a isola, ugolino di nerio, segna di bonaventura e... Diritto Registro – ex ufficio del Ministero delle Finanze della Repubblica Italiana preposto alla registrazione e alla conservazione di atti e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

