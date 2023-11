La definizione e la soluzione di: Salsa greca a base di yogurt. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TZATZIKI

Significato/Curiosita : Salsa greca a base di yogurt

Turco), è un tipo di antipasto, zuppa o salsa a base di yogurt diffuso nei balcani meridionali e nel medio oriente. la parola greca tzatziki deriva dal... Lo tzatziki (in greco tat, [dza'dzici]), o cacik (in turco), è un tipo di antipasto, zuppa o salsa a base di yogurt diffuso nei Balcani ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

