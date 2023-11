La definizione e la soluzione di: Ritirare un ordine, una sentenza o una procura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : REVOCARE

Significato/Curiosita : Ritirare un ordine una sentenza o una procura

In via definitiva la sentenza d'appello bis. a seguito della pronuncia della cassazione, la procura generale ha notificato l'ordine di carcerazione in esecuzione... La Libertà che guida il popolo (La Liberté guidant le peuple) è un dipinto a olio su tela (260 x 325 cm) del pittore francese Eugène Delacroix, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Ritirare un ordine, una sentenza o una procura : ritirare; ordine; sentenza; procura; ritirare un pegno; ritirare con il bancomat; ordine di posti a teatro; Si dice di ordine ufficiale; Un richiamo all ordine ; È spesso in ordine alfabetico; Rimettere in ordine i conti di una società; Mettono ordine nel traffico; Si chiude con una sentenza ; La sentenza dell oracolo; Emette la sentenza ; Una sentenza memorabile; Motto sentenza popolare; Annullare revocare una sentenza ; Incarico per procura ; Qualità di ciò che procura danno; Lo procura un velo davanti agli occhi; procura interviste alla diva; procura per riscuotere; Per procura ;

