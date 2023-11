La definizione e la soluzione di: Residenza degli Asi, dei della mitologia nordica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Residenza degli asi dei della mitologia nordica

Riferimento. heimdallr è il dio della sorveglianza nella mitologia norrena. egli è il guardiano del regno degli dei asi e vani e sorveglia il ponte bifrost... Ásgarðr (in norreno, spesso semplificato come Asgard, lett. "Giardino/Terra degli Dèi" o "Città degli Dèi"), anche italianizzato in Asgardo, Asgarda, ...