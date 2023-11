La definizione e la soluzione di: Il Renato pittore del realismo socialista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GUTTUSO

Significato/Curiosita : Il renato pittore del realismo socialista

il realismo socialista è un movimento artistico e culturale nato nell'unione sovietica nel 1934 e poi allargatosi a tutti i paesi socialisti del centro... Aldo Renato Guttuso (Bagheria, 26 dicembre 1911 – Roma, 18 gennaio 1987) è stato un pittore e politico italiano, impropriamente indicato come ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

