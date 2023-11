La definizione e la soluzione di: Quelli alla giudia sono fritti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CARCIOFI

Significato/Curiosita : Quelli alla giudia sono fritti

La trota le seppie il polpo la frittura di paranza i carciofi alla giudia (puliti, fritti interi e insaporiti con sale e pepe) il tortino di alici e indivia... Il carciofo (Cynara cardunculus scolymus L.Hayek) è una pianta angiosperma dicotiledone della famiglia Asteraceae, coltivata in Italia e in altri ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Quelli alla giudia sono fritti : quelli; alla; giudia; sono; fritti; quelli letto si aprono all occorrenza; C è chi erede in quelli del destino; quelli siamesi hanno gli occhi blu; quelli minerali sono disciolti in acqua; I battesimi seguono quelli lieti; quelli a occhi aperti sono sempre più belli; È dedito alla vita contemplativa; Credono solo alla vita terrena; Legò il suo nome alla pila; Le macchie sul volto dovute alla dilatazione dei capillari; Tirati su alla marinara; È alla guida della SpA; Sono ottimi fritti, alla romana e alla giudia ; Si possono fare alla giudia ; Sono ottimi alla giudia ; Lo sono gli uccelli e l etere; sono lunghi nelle scarpe da tennis; Lo sono Norvegesi e Svedesi; sono in testa all usignolo; sono a coppie in Zanzibar; sono pari nell Idaho; Si fanno fritti in pastella; Sono ottimi fritti , alla romana e alla giudia; I suoi anelli... vengono fritti ; Una rete... per pesciolini fritti ; Unti come certi fritti ; fritti in cucina, giganti negli abissi;

Cerca altre Definizioni