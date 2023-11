La definizione e la soluzione di: Può esserlo una funzione o una scuola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PRIMARIA

Significato/Curiosita : Puo esserlo una funzione o una scuola

Con una calligrafia da amanuense, quale si può trovare, a titolo di esempio, sul frontespizio dei quaderni di scuola, o su una lavagna dopo una lezione... La scuola primaria o scuola elementare è la scuola in cui gli alunni, di età compresa fra i 5 e gli 11 anni circa, ricevono l'educazione primaria o ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

