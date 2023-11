La definizione e la soluzione di: Un profeta dell Antico Testamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EZECHIELE

Significato/Curiosita : Un profeta dell antico testamento

Suggerimenti del progetto di riferimento. malachia è l'ultimo dei profeti minori dell'antico testamento, autore del libro di malachia; sarebbe vissuto attorno al... Ezechiele (Gerusalemme, 620 a.C. circa – 570 a.C. circa) fu uno dei profeti maggiori e l'autore dell'omonimo Libro. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

