La definizione e la soluzione di: Prodotti agricoli alimentari di largo consumo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DERRATE

Significato/Curiosita : Prodotti agricoli alimentari di largo consumo

Applicare i principi di equità, solidarietà e sostenibilità ai propri acquisti (principalmente prodotti alimentari o di largo consumo). tale obiettivo è... La disinfestazione è definita genericamente come l'insieme di operazioni tendenti alla eliminazione, o per lo meno alla limitazione, dei parassiti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Prodotti agricoli alimentari di largo consumo : prodotti; agricoli; alimentari; largo; consumo; La valigetta contenente i prodotti di bellezza; Una rassegna di merci e prodotti in vendita; Le uscite sul mercato dei nuovi prodotti ; prodotti derivati dal latte; Una linea di prodotti SC Johnson contro le zanzare; I marchio apprezzato all estero dei nostri prodotti ; Indicazione dei prodotti agricoli coltivati nelle zone più vicine; I risanamenti agricoli ; Strumenti agricoli a uncino; Mezzo per lavori agricoli ; Strumenti agricoli ... rivoltanti; Fondi agricoli ; Catena di negozi di alimentari ; La esaltano certi additivi alimentari ; Sigla che certifica la provenienza di certi prodotti alimentari ; Grave scarsità di generi alimentari ; Le derrate alimentari in tempi di guerra; Sui menù vengono segnalati quelli alimentari ; Se ne fa uno largo di certe cose; Servono a farsi largo tra la folla; Vivono al largo di Napoli; Servono a farsi largo nella folla; Sono al largo di Milazzo; Ha zampe palmate e becco largo ; Illuminano a basso consumo ; Eccessivo consumo ; consumo eccessivo e inutile; Pagano la bolletta per il consumo ; Imposte sul prezzo al consumo di certi beni; Un verbo di consumo ;

Cerca altre Definizioni