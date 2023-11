La definizione e la soluzione di: Primo segretario del PD italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VELTRONI

Significato/Curiosita : Primo segretario del pd italiano

Vicesegretario del ppi sotto franco marini, coordinatore esecutivo de la margherita, il primo vicesegretario del pd sotto walter veltroni, segretario del partito... Walter Veltroni (Roma, 3 luglio 1955) è un politico, giornalista, scrittore e regista italiano. Eletto sindaco di Roma una prima volta nel 2001, è ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Primo segretario del PD italiano : primo; segretario; italiano; primo principio; Il primo tra i pari; Fu il primo re di Troia; Il primo rappresentativo della cucina meneghina; primo pugile del passato; Lamberto ex primo Ministro; È stato segretario dell ONU dal 1982 al 1991: de Cuellar; Berlinguer ne divenne segretario nel 1972; Condoleezza ex segretario di Stato USA; Ne è segretario generale António Guterres; Ne fu segretario Almirante; Il Guglielmo che è stato segretario della CGIL; Il cantautore italiano che ha in repertorio Come una favola; Fossati cantautore italiano ; Forte pallavolista italiano : Zaytsev; Il fumettista italiano di Dimentica il mio nome; Il Gregorio forte nuotatore italiano ; L alfabeto italiano ne ha sedici;

Cerca altre Definizioni