La definizione e la soluzione di: Premio Nobel per la Letteratura nel 2003. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COETZEE

Significato/Curiosita : Premio nobel per la letteratura nel 2003

Il premio nobel per la letteratura è uno dei cinque premi istituiti dal testamento di alfred nobel nel 1895 ed è attribuito all'autore nel campo della... John Maxwell Coetzee (Città del Capo, 9 febbraio 1940) è uno scrittore e saggista sudafricano naturalizzato australiano, Premio Nobel per la ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Premio Nobel per la Letteratura nel 2003 : premio; nobel; letteratura; 2003; Un terzo di premio ; premio bruttarello; Ambitissimo premio cinematografico; Vi si correva il Gran premio di Formula 1 in Portogallo; premio per divi; Un ambito premio internazionale; Al ex-vicepresidente Usa e nobel per la pace nel 2007; Harold nobel per la letteratura 2005; Il Bohr fisico danese premio nobel nel 1922; Iniziali della Montalcini neurologa premio nobel ; Il nobel ermetico iniziali; Il Dylan cantante e premio nobel per la letteratura nel 2016; Disciplina che studia la letteratura statunitense; Harold Nobel per la letteratura 2005; Un santuario della letteratura ; Una famosa Madame de della letteratura ; Il Dylan cantante e premio Nobel per la letteratura nel 2016; Il cognome di una Elsa della letteratura ; smile film del 2003 con Julia Roberts; La finestra film di Ferzan Özpetek del 2003 ; Master & __, film di Peter Weir del 2003 ing;

Cerca altre Definizioni