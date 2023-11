La definizione e la soluzione di: Il portiere dell Italia ai Mondiali 2006. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BUFFON

Miglior portiere di ogni fase finale dei mondiali. fino al 2006 era denominato premio yashin (propriamente premio jašin per il miglior portiere, in inglese... Gianluigi Buffon, detto Gigi (Carrara, 28 gennaio 1978), è un ex calciatore italiano, di ruolo portiere, attuale capo delegazione della nazionale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

