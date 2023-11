La definizione e la soluzione di: Porta la sacca con le mazze da golf. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CADDIE

Significato/Curiosita : Porta la sacca con le mazze da golf

Una maschera da hockey sul ghiaccio e guanti da ciclismo tagliati, e porta le sue armi in una sacca da golf sulle spalle. il suo ruolo e la sua personalità... Nello sport del golf il caddie o caddy (termine inglese), in italiano portabastoni, è la persona incaricata di portare la sacca con i ferri di un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

