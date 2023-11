La definizione e la soluzione di: Piano d appoggio fissato a parete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MENSOLA

Significato/Curiosita : Piano d appoggio fissato a parete

Nelle tre figure d, invece, lo schermo di cartone è stato fissato a sinistra sul favo più vicino. in questo caso il favo è deviato e fissato al cartone. dunque... Una mensola, in architettura, è un elemento orizzontale che sporge rispetto ad una superficie verticale, ad esempio una parete, con la funzione di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Piano d appoggio fissato a parete : piano; appoggio; fissato; parete; La sigla del piano Marshall; Fa la spola fra un piano e l altro; Harvey l attore di Lezioni di piano ; Ripetuto vale piano piano ; I corregionali di Renzo piano e Fabrizio De Andrè; Vanno di piano in piano ; appoggio per ceppi ardenti; Un appoggio per i ceppi ardenti; Un appoggio portatile; Il presidente ha perso l appoggio della; Lo Tse-tung che ebbe l appoggio di Zhou Enlai; Superfici sgombre di lavoro o di appoggio ; Organo meccanico fissato alle sospensioni posteriori delle automobili per migliorarne la stabilità; Chiodo di sicurezza fissato dagli alpinisti; Nel termine fissato ; Un cavo fissato all albero della barca; Il prezzo fissato da un autorità; La malattia del fissato ; Fa le veci di una parete ; Una parete vegetale; Sporge dalla parete ; Il gioco di mani che si proietta sulla parete ; Tolti da dentro a una parete ; Rimosso come l intonaco da una parete ;

Cerca altre Definizioni