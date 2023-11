La definizione e la soluzione di: Pezzi di frutta che si trovano nel panettone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CANDITI

Significato/Curiosita : Pezzi di frutta che si trovano nel panettone

Pandiramerino. da essi derivano dolci come il panettone, il pandolce genovese. dolci non lievitati a base di frutta secca. molti dolci sono in uso ancora oggi... La canditura è un metodo di conservazione di parti di piante commestibili (solitamente frutta) mediante immersione in uno sciroppo di zucchero. La ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

