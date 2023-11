La definizione e la soluzione di: Pena a carattere perpetuo di natura detentiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ERGASTOLO

Significato/Curiosita : Pena a carattere perpetuo di natura detentiva

Maschili e aumentare la pena detentiva minima per lo stupro. tuttavia, il fatto che la vittima debba dimostrare di non essere in grado di resistere è stato... L'ergastolo è una pena detentiva a carattere perpetuo inflitta a chi ha commesso un delitto particolarmente grave. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

