La definizione e la soluzione di: Passaggio dallo stato solido a quello liquido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FUSIONE

Significato/Curiosita : Passaggio dallo stato solido a quello liquido

Gassoso a quello solido (esotermico); sublimazione: passaggio dallo stato solido a quello aeriforme (endotermico); ionizzazione: passaggio dallo stato aeriforme... Diritto Fusione – in diritto amministrativo, l'unione fra due o più comuni contigui Fusione – nel diritto amministrativo italiano, l'unione fra due o ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

