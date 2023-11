La definizione e la soluzione di: Il partito italiano fondato da Civati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : POSSIBILE

Significato/Curiosita : Il partito italiano fondato da civati

«di centro-destra», aderendo successivamente a possibile, partito fondato da giuseppe civati. dopo la sua prima legislatura al parlamento europeo, sceglie... Possibile è un partito politico italiano di centro-sinistra e sinistra, fondato a Roma il 21 giugno 2015, il cui ispiratore e fondatore è Giuseppe ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

