La definizione e la soluzione di: Parte della zampa canina, di una nave, di Palermo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SPERONE

Significato/Curiosita : Parte della zampa canina di una nave di palermo

Subito poche manipolazioni nel corso dei secoli ed è ritenuta la razza canina registrata più antica del mondo. il cirneco dell'etna è riconosciuto dal... Sperone – parte dello stivale dei cavalieri Sperone – parte anteriore sommersa dello scafo di una nave utilizzata per attaccare navi nemiche Sperone ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

