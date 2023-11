La definizione e la soluzione di: Osso a metà gamba chiamato patella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROTULA

Significato/Curiosita : Osso a meta gamba chiamato patella

metà gamba chiamata patella" />La rotula o patella è un osso sesamoide inserito nel tendine del muscolo quadricipite della coscia. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Osso a metà gamba chiamato patella : osso; metà; gamba; chiamato; patella; Un osso in bocca; Un osso ricurvo; Si articola con l osso sacro; osso è la parte più ampia del bacino; Articolazione che unisce il femore all osso iliaco; Fetta di carne con l osso ; metà nei prefissi; Ha due metà divise; Stanno a metà braccio; A metà strada; La seconda metà del guscio; La metà di tuoi; Parte del corpo come il braccio o la gamba ; Lo è la gamba dopo la ceretta; La cerniera della gamba ; Cambiano la zampa in gamba ; L articolazione del bacino con la gamba ; La gamba degli Inglesi; È chiamato anche giglio giallo; Era chiamato anche CEE; È chiamato a deporre in tribunale; Il tribunale chiamato ad esprimersi su ricorsi amministrativi; È chiamato anche gichero; Era chiamato anche citaredo;

