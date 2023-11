La definizione e la soluzione di: Il nome latino della dea Atena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il nome latino della dea atena

Riferimento. atena (in greco antico: , athenâ; dialetto attico), o pallade atena (pa ), è la dea greca della sapienza, delle arti e della strategia... Minerva (in latino: Minerva) è la divinità romana della lealtà in lotta, delle virtù eroiche, della guerra giusta (guerra per giuste cause o per ...