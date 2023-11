La definizione e la soluzione di: Nasce nel fiume, vive nel mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SALMONE

Significato/Curiosita : Nasce nel fiume vive nel mare

Montana del fiume è compresa nel goriziano sloveno, mentre la parte prevalentemente collinare e planiziale si sviluppa in friuli venezia giulia, nel territorio... Il nome volgare salmone può essere utilizzato per diverse specie ittiche della famiglia Salmonidae. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

