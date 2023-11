La definizione e la soluzione di: La muraglia più lunga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : La muraglia piu lunga

Disambiguazione – "grande muraglia" rimanda qui. se stai cercando la struttura dell'universo, vedi grande muraglia (astronomia). questa voce o sezione... La lingua cinese (T, S, hànyuP), nella sua accezione più generica (e non per indicare il cinese moderno standard o un particolare dialetto come ...