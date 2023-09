Multinazionale olandese del settore elettronico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Multinazionale olandese del settore elettronico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Koninklijke Philips N.V., comunemente nota come Philips, è una multinazionale olandese che opera nel settore dell'elettronica, della tecnologia sanitaria e dell'illuminazione. Fondata nel 1891 a Eindhoven, nei Paesi Bassi, Philips è diventata una delle aziende leader a livello mondiale nella produzione di dispositivi elettronici, apparecchiature mediche e soluzioni di illuminazione. L'azienda è famosa per la sua innovazione nel campo della tecnologia, con una vasta gamma di prodotti, tra cui televisori, elettrodomestici, apparecchiature per l'illuminazione a LED e apparecchiature mediche di alta qualità. Philips è particolarmente nota per la sua ricerca e sviluppo in campo medico, producendo dispositivi come apparecchiature per la diagnostica medica, apparecchiature per l'assistenza respiratoria e per l'illuminazione a scopo sanitario. Philips è una delle aziende più rinomate e rispettate nel settore dell'innovazione tecnologica e della sostenibilità ambientale, continuando a contribuire allo sviluppo di soluzioni avanzate per migliorare la vita delle persone in tutto il mondo.

