La definizione e la soluzione di: Moglie di Enea, morta durante l incendio di Troia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CREUSA

Significato/Curiosita : Moglie di enea morta durante l incendio di troia

La fuga di enea da troia è il soggetto di due dipinti di federico barocci di cui, dopo lo smarrimento di uno di essi, si conosce solo la versione custodita... Creusa è una figura della mitologia greca. Era figlia di Priamo e di Ecuba e sposò Enea, dando alla luce Ascanio. Mentre fuggiva insieme al marito da ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

