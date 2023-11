La definizione e la soluzione di: Mezzo di trasporto fantascientifico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ASTRONAVE

Significato/Curiosita : Mezzo di trasporto fantascientifico

Pacifico mezzo di trasporto. nacquero così le prime compagnie aeree che richiedevano alle nascenti industrie aeronautiche modelli da trasporto con dimensioni... Un'astronave (detta anche nave stellare o navicella spaziale) è un veicolo spaziale progettato per viaggiare nello spazio o, nella fantascienza, per ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Mezzo di trasporto fantascientifico : mezzo; trasporto; fantascientifico; In mezzo ai passanti; In mezzo alle scarpe; In mezzo alla riga; In mezzo al Brennero; Un mezzo che non inquina; In mezzo allo chèque; Gigantesca nave per il trasporto di greggio; Le cassette per il trasporto di galline; Il servizio di trasporto verso l aeroporto offerto da alcune strutture; Servono al trasporto ; Vagone destinato al trasporto di animali; Un veicolo da trasporto ; Il fantascientifico spostamento di cui si servono i personaggi di Star Trek; Il film fantascientifico del 2020 in cui l agente segreto è il Protagonista; Un velivolo fantascientifico ;

Cerca altre Definizioni