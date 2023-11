La definizione e la soluzione di: La Margaret di ferro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : THATCHER

Significato/Curiosita : La margaret di ferro

la penisola di thatcher, insenatura montuosa della georgia del sud, territorio d'oltremare britannico. e' morta margaret thatcher, la "lady di ferro"... Margaret Hilda Thatcher, baronessa Thatcher, nata Roberts (Grantham, 13 ottobre 1925 – Londra, 8 aprile 2013), è stata una politica britannica.

