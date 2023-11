La definizione e la soluzione di: Località francese meta di turismo religioso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LOURDES

2°e / 47°n 2°e47; 2 la francia (in francese: france, /f~s/), ufficialmente repubblica francese (in francese: république française), è uno stato situato... Lourdes (pronuncia: [lud]; in occitano Lorda, pron. ['lurð]) è un comune francese di 14.361 abitanti, situato nel dipartimento degli Alti Pirenei, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

