La definizione e la soluzione di: La letteratura delle lingue neolatine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ROMANZA

Significato/Curiosita : La letteratura delle lingue neolatine

Notevolmente influenzata dal latino - lingua alla quale si impose - e notevolmente influenzata dalle lingue neolatine, quali italiano e siciliano, e più... La romanza è una composizione musicale per voce e accompagnamento di struttura variabile e carattere sentimentale. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : La letteratura delle lingue neolatine : letteratura; lingue; neolatine; Disciplina che studia la letteratura statunitense; Harold Nobel per la letteratura 2005; Un santuario della letteratura ; Una famosa Madame de della letteratura ; Il Dylan cantante e premio Nobel per la letteratura nel 2016; Il cognome di una Elsa della letteratura ; Le lingue come russo e croato; Una delle due lingue ufficiali dell Afghanistan; Lo sono le lingue come l italiano e lo spagnolo; Le lingue derivate dal latino parlate dal popolo; Una delle lingue ufficiali dell Iraq; Una delle lingue parlate nella regione dei Grigioni; Ci sono quelle neolatine ;

Cerca altre Definizioni