La definizione e la soluzione di: Si legge ma non è a base di parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SPARTITO

Significato/Curiosita : Si legge ma non e a base di parole

Tra le regole di accentazione greca, solo la legge del trocheo finale è legge obbligante, vale a dire non si limita a porre limitazioni, ma descrive compiutamente... Una partitura (letteralmente e etimologicamente insieme di parti) è l'organizzazione grafica di più righi musicali contemporanei, ad uso del ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si legge ma non è a base di parole : legge; base; parole; Comma di una legge ; La legge divina degli Ebrei; legge di Iniziativa Popolare; Infrangere la legge ; La legge del poeta; Lo legge un lettore ottico; Una specialità dolce o salata a base di gelatina; Materiale nero isolante a base di caucciù; Materiale isolante a base di caucciù; Salsa a base di pomodoro; Gelato a base d uova e uva passa; Ricavati in base a calcoli; parole di lode; Rimaneggiare un testo inserendovi parole estranee; Le parole in confidenza; Casualmente in due parole ; Il nome formato con le iniziali di più parole ; Caustici pungenti a parole ;

Cerca altre Definizioni