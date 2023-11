La definizione e la soluzione di: Il latte senza parte grassa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCREMATO

Significato/Curiosita : Il latte senza parte grassa

(disambigua). il burro è la parte grassa del latte, separata dal latticello tramite un processo di inversione di fase, derivante dalla panna. il risultato... Il latte è un liquido secreto dalla ghiandola mammaria delle femmine dei mammiferi, che costituisce l'alimento indispensabile dei neonati di questa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

