Soluzione 6 lettere : TRUMAN

Significato/Curiosita : Jim carrey ha recitato in the show

James eugene carrey, detto jim (newmarket, 17 gennaio 1962), è un attore, comico, produttore cinematografico, cabarettista e imitatore canadese naturalizzato... Truman Capote, pseudonimo di Truman Streckfus Persons (New Orleans, 30 settembre 1924 – Bel Air, 25 agosto 1984), è stato uno scrittore, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

