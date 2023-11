La definizione e la soluzione di: Isola fluviale che si trova nel centro di Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TIBERINA

Significato/Curiosita : Isola fluviale che si trova nel centro di roma

O semplicemente insula) è un'isola fluviale nonché l'unica isola urbana del tevere, nel centro di roma. nella forma urbis di età severiana viene riportato... L'Isola Tiberina (nota anche come Insula Tiberina, Insula Tiberis, Insula Aesculapi, Isola dei Due Ponti, Licaonia, Isola di San Bartolomeo, o ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Isola fluviale che si trova nel centro di Roma : isola; fluviale; trova; centro; roma; La isola con L Avana; L isola dei Romani; Grande isola dell oceano Indiano; termico: riveste e isola un edificio; isola frequentata per le cure termali; L uccello estinto simbolo dell isola di Mauritius; Delfino fluviale ; Sbarramento fluviale ; Un porto fluviale del Belgio; Un natante fluviale ; Attraversamento fluviale ; Vi si trova esposta La persistenza della memoria di Salvador Dalí; Si trova nella zona posteriore del cranio; Lo dice chi alla fine trova ; trova la lampada fatata; Nel bagagliaio dell auto si trova quella di scorta; trova la lampada magica con il genio; centro umbro nell alta valle del Tevere; centro industriale del Milanese; Il centro di Madras; Un importante strada commerciale del centro di Milano; centro turistico nei pressi di Olbia; Essere in centro ; L Auditorium di roma ; La Vergata di un università di roma ; A roma e è la Pignattara; Il re dei Vandali che mise a sacco roma nel 455; A roma c è di Nona; Tanti vanno a roma sperando di vederlo;

Cerca altre Definizioni