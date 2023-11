La definizione e la soluzione di: Intenso trasporto verso qualcuno ma anche qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PASSIONE

Significato/Curiosita : Intenso trasporto verso qualcuno ma anche qualcosa

Sviluppo dei germogli di una pianta. buttare a mare qualcosa, qualcuno disfarsi di qualcuno o qualcosa. buttare i soldi dalla finestra sprecare il denaro... Passione – in filosofia, una categoria dell'essere Passione – in psicologia, sentimento di intenso entusiasmo per qualcuno o qualcosa Passione – nel ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

