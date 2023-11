La definizione e la soluzione di: L inizio di inverno ed estate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SOLSTIZIO

Significato/Curiosita : L inizio di inverno ed estate

Cui il sole smetteva di calare sull'orizzonte. il solstizio di estate e il solstizio di inverno rappresentano rispettivamente il dì più lungo e il più corto... Il solstizio (in latino: solstitium, composto da sol-, “sole” e -sistere, “fermarsi”) è, in astronomia, il momento in cui il Sole raggiunge, nel suo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : L inizio di inverno ed estate : inizio; inverno; estate; L inizio dell esperimento; Danno inizio ai sospetti; L inizio del Lohengrin; Dà inizio sia all estate che all inverno; Dà inizio al quarto trimestre; Hanno inizio al tramonto; Calano prima in inverno ; Dà inizio sia all estate che all inverno ; Lo sono molte cime in inverno ; S indossa d inverno ; Imperversano in inverno ; L indossa d inverno monsieur; L estate a Montpellier; Dà inizio sia all estate che all inverno; L estate a Londra; D estate è un famoso teatro d opera; La aspettano tutti d estate ; Il santo che dà nome a un estate fuori tempo;

Cerca altre Definizioni