La definizione e la soluzione di: Immagine in tessere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MOSAICO

Significato/Curiosita : Immagine in tessere

Pallini sulle tessere. chi vince o esaurisce per primo le tessere si aggiudica in questo modo la somma dei punti delle tessere degli avversari (in caso di gioco... Il mosaico è una tecnica policroma, ottenuta mediante l'utilizzo di frammenti di materiali, nata in Mesopotamia ed esportata nel mondo dell'antichità ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Immagine in tessere : immagine; tessere; Cura l immagine di un personaggio politico; L immagine sull altare del pope; immagine sul desktop; immagine fissa su uno schermo spesso con testo; Un immagine che illustra; Un immagine eseguita dall alto; tessere una trama o un complotto; Gioco con le tessere ; Un gioco con le tessere ; Si fa con tessere di legno; Macchine per tessere ; Decorazione fatta di tessere colorate;

Cerca altre Definizioni