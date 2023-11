La definizione e la soluzione di: Un grande industriale o uomo d affari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MAGNATE

Significato/Curiosita : Un grande industriale o uomo d affari

La standard oil, una delle più grandi compagnie di sempre. fu anche un filantropo: al suo ritiro definitivo dagli affari, donò gran parte del patrimonio... Il magnate è una persona con autorità e potenza, in genere un industriale o un finanziere di importanza conclamata; è sinonimo del termine inglese ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

