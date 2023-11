La definizione e la soluzione di: Il Francisco dittatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il francisco dittatore

Descritti come dittatori. un dittatore può perseguire politiche di sinistra o di destra o anche apolitiche. lo stesso argomento in dettaglio: dittatore (storia... Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco y Bahamonde, solitamente abbreviato in Francisco Franco e conosciuto anche come Generalísimo de los ...