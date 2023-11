La definizione e la soluzione di: Franca che diresse Vogue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SOZZANI

Significato/Curiosita : Franca che diresse vogue

Com - franca sozzani nuovo presidente della fondazione ieo, 2 aprile 2013 ^ franca sozzani super direttore del sistema vogue. a lei anche vogue sposa... Franca Sozzani (Mantova, 20 gennaio 1950 – Milano, 22 dicembre 2016) è stata una giornalista italiana. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

