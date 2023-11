La definizione e la soluzione di: Fondò nel 1919 il Partito Popolare Italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STURZO

Significato/Curiosita : Fondo nel 1919 il partito popolare italiano

il partito popolare italiano (ppi) è stato un partito politico italiano fondato il 18 gennaio 1919 da don luigi sturzo insieme a giovanni battista bertone... Don Luigi Sturzo (; Caltagirone, 26 novembre 1871 – Roma, 8 agosto 1959) è stato un presbitero e politico italiano. Fondatore del Partito Popolare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

