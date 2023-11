La definizione e la soluzione di: Fiume che nasce in Germania e sfocia nel Mar Nero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DANUBIO

Fiume che nasce in germania e sfocia nel mar nero

Idrografico del mar nero, drena un'area di 95719 km². il fiume nasce dalla confluenza di due rami sorgentiferi: sava dolinka e sava bohinjka che si uniscono... Il Danubio (anticamente Danoia; in tedesco Donau; in ungherese Duna; in romeno Dunarea; in slovacco Dunaj; in croato, in serbo e in bulgaro , ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

