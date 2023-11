La definizione e la soluzione di: Si fissa tramite apposita pasta adesiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DENTIERA

Significato/Curiosita : Si fissa tramite apposita pasta adesiva

Tele, si effettua anche in caso di foderatura a pasta per togliere l'umidità residua e per far aderire la tela nuova; per proteggere la superficie si infrappone... Una protesi dentaria è un manufatto, realizzato da un odontotecnico abilitato, sotto la guida di un odontoiatra, utilizzata per aggiustare la ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

