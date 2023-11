La definizione e la soluzione di: Fiore bianco a stelo lungo simbolo di purezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GIGLIO

Significato/Curiosita : Fiore bianco a stelo lungo simbolo di purezza

Dotate di bulbo a scaglie imbricate, disposte intorno ad un disco centrale, da cui originano inferiormente le radici, e superiormente lo stelo. le scaglie... Lilium Tourn. ex L., 1753 è un genere di piante appartenente alla famiglia Liliaceae, diffuso in Europa, Asia e Nord America. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Fiore bianco a stelo lungo simbolo di purezza : fiore; bianco; stelo; lungo; simbolo; purezza; Organo maschile del fiore ; Un bianco fiore a imbuto; Lo è il fiore finto; Un fiore blu-violetto con le foglie a spada; Un fiore di color rosa-violetto; Un bel fiore blu-violetto; Fiorellino bianco e profumato; Vino bianco del Piemonte; Fiume che per un lungo tratto è bianco ; Un bianco fiore a imbuto; Cavalli bianco -rossicci; Cane da pastore bianco ; Lampade a stelo ; Hanno lo stelo spinoso; Lo stelo del fiore; Lo stelo del fiore o delle pianticelle; In cima allo stelo del grano; Fiammifero con stelo di carta; È lungo quello delle Amazzoni; Anfratti lungo le coste; Fiume che per un lungo tratto è Bianco; Brodo lungo e di sapore sgradevole; lungo le linee telegrafiche; Città greca che fu a lungo rivale di Atene; Ha per simbolo Cu; simbolo chimico del torio; Un simbolo volante di laboriosità; simbolo di voltampere; Il simbolo del milligrammo; Il simbolo del polonio; Grado di purezza dei metalli preziosi; purezza verecondia; Misurano la purezza dell oro; purezza innocua dei bambini; Il colore della purezza ; Contrario di spazzatura, vuol dire purezza ;

Cerca altre Definizioni