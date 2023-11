La definizione e la soluzione di: Filippo e Simone, fratelli del calcio italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INZAGHI

Significato/Curiosita : Filippo e simone fratelli del calcio italiano

simona ventura (bentivoglio, 1º aprile 1965) è una conduttrice televisiva, showgirl e attrice italiana. le sue prime apparizioni in televisione risalgono... Filippo Inzaghi (Piacenza, 9 agosto 1973) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, tecnico della Salernitana. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

